El Mollerussa rasca un punt en un duel espès (0-0)
L’equip de Manel Cazorla ha aconseguit un empat en un partit que no ha destacat per les arribades ni les oportunitats, ni tampoc el joc combinatiu. Amb tot, és un bon resultat pels del Pla d’Urgell davant tot un Peralada, que lluita per entrar al play-off i fa que els de Cazorla se situin un punt per sobre del descens
El Mollerussa ha empatat a zero al Municipal de Peralada. La primera meitat ha presentat un partit sense massa emoció, on cap dels dos equips s’imposava ni era amo de la possessió. Durant els primers quaranta-cinc minuts ha dominat el joc aeri, amb poques jugades combinatives. El Mollerussa ha tingut una sola ocasió molt clara a peus de Marc Scuri, en el que Arnau Fàbrega s’ha fet gran per aturar un u contra u davant l’‘11’ dels mollerussencs. Per part del Peralada, Kanteh no ha pogut avançar als seus, ja que s’ha topat amb Aleix Ruiz per evitar el gol. L’àrbitre Pedrol Vozmediano ha xiulat el final d’una primera meitat de molt poc joc combinatiu i molta pilotada en llarg.
La segona meitat ha seguit el mateix guió de la primera: poques arribades, poca emoció i poc joc d’equip. Tret d’una arribada sense perill d’Iker Garcia, no ha sigut un segon temps a destacar per ocasions a porteria rival. Tot i això, cal destacar la tornada als terrenys de joc de Jofre Graells després de deu mesos per una lesió al lligament creuat.
Tot i el poc espectacle vist avui al Municipal de Peralada, no s’ha de deixar de banda que aquest empat a zero és un resultat molt positiu per un Mollerussa, que ha visitat el camp d’un Peralada que està lluitant per entrar en play-offs d’ascens.
El proper diumenge a les 12:00 h, el Molle rebrà al Cerdanyola en un duel clau per la zona baixa, en el que els de Cazorla buscaran sumar de tres per allunyar-se de les últimes posicions.