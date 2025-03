Un institut de Lleida, finalista en un premi educatiu de 10.000 euros

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’institut Manuel de Montsuar de Lleida és un dels quatre centres educatius catalans finalistes del Premi Fundació Agbar, una de les dos modalitats del Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia, que té per objectiu reconèixer i donar suport a projectes “transversals, interdisciplinaris i innovadors que fomentin la millora en la qualitat i excel ·lència educativa”.

Els altres finalistes són les escoles Congrés- Indians (Barcelona), Font del Roure (Masquefa) i Pompeu Fabra (Lloret de Mar). El centre guanyador rebrà un premi de 10.000 euros.

Alguns dels projectes que impulsa el Montsuar són tutories trimestrals en un “laboratori de psicologia” per “maximitzar el seu potencial”, així com concursos d’oratòria i intercanvis a l’estranger tant per a alumnes com per a professors (visiten altres instituts durant cinc dies per aprendre noves metodologies). Així mateix, els alumnes de primer estan acompanyats durant el seu primer curs per un alumne tutor de tercer amb l’objectiu de prevenir la violència i l’assetjament escolar.