L'Arnau practica la trombectomia número 100 per tractar ictus

L’Arnau de Vilanova ha practicat la trombectomia mecànica número 100 des que el 2019 es va implantar a Lleida aquesta tècnica per tractar afectats per un ictus isquèmic com a conseqüència d’una oclusió d’una artèria cerebral principal, gràcies a un acord de col·laboració amb l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Des d’aleshores, facultatius de la Unitat de Neuroradiologia Intervencionista del Vall d’Hebron es desplacen cada dia a Lleida per treballar conjuntament amb professionals de Radiologia de l’Arnau. En el projecte col·laboren els serveis de Radiologia i Neurologia de tots dos centres i Urgències de l’Arnau.La trombectomia mecànica és un procediment estàndard per al tractament de les persones que pateixen ictus isquèmics més greus com a conseqüència d’oclusions de les artèries intracranials principals.Abans d’implantar-se a Lleida l’any 2019, el diagnòstic i tractament inicials es feien a l’Arnau i, posteriorment, els pacients eren traslladats a l’hospital Vall d’Hebron. Cada any eren traslladades a Barcelona per aquesta raó entre 35 i 40 persones.