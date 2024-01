Arranca a la Llotja l'acte organitzat per la Fundació Princesa de Girona

El Tour del Talent, organitzat per la Fundació Princesa de Girona, va arrancar ahir a la Llotja amb ponències dirigides als joves centrades a impulsar l’emprenedoria, donar claus per adaptar les necessitats de les empreses i de la joventut i inspirar-los amb casos d’èxit. Carmina Chia, directora corporativa de Desenvolupament i Gestió de Persones del Grup Vall Companys, va dir que “la formació contínua és un pilar estratègic” i va apuntar que els perfils professionals que primen són “ser bones persones, tenir capacitat de resistència i sentit crític”. També va advocar per l’“aprenentatge continu” i el “pensament crític”. María José Carrecedo, directora territorial d’Adecco, i Sonia Recasens, d’Atrevia, va animar els joves a superar els estereotips de gènere que encara perviuen i a “no renunciar mai a la vostra vocació”.

L’esdeveniment va incloure una mentoria grupal en la qual 30 joves van rebre assessorament d’alts càrrecs d’empreses per adaptar les seues competències a les que requereixen les firmes, com la flexibilitat, resiliència i coresponsabilitat, va assenyalar Gema Guzmán, responsable del programa Talent de la fundació. El coach Ferran Tort els va instar a “tenir un propòsit” i va defensar que “la base per a tot és el desenvolupament personal”. També hi va haver un concert a Ilerna de cançons amb lletres inspiradores, en què va participar Borja, únic espanyol nominat en la categoria de millor artista nou als Latin Grammy.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va advocar per ajudar la joventut, que és el 25% de la població de la ciutat, a tirar endavant projectes personals i professionals i aconseguir una Lleida “més preparada i d’oportunitats, que retingui i atregui talent amb iniciatives municipals.” El director de Tour del Talent, Jordi Estruga, va subratllar que hi haurà activitats fins divendres i que recalarà també a Salamanca, Cadis, Santander i Madrid. La reina Letícia presidirà avui l’acte central del Tour a les 12.30 hores a la Llotja.

Precisament, ahir a la nit més de mig centenar de persones es van manifestar contra la monarquia a la plaça Paeria.