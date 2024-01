Un edifici de la Sareb a Lleida ja acumula catorze multes

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’edifici situat al número 11 del carrer General Brito de Lleida acumula fins a catorze multes coercitives perquè el seu propietari, la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) no ha portat a terme accions per recuperar l’habitabilitat de l’immoble, no ha tapiat totes les obertures ni ha arreglat ni impermeabilitzat la façana i coberta. El consistori porta des del mes de març del 2019 requerint a la Sareb que recondicioni aquest edifici i ara li dona un mes per fer aquests treballs o, altrament, rebrà una nova sanció.