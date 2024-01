Els administradors de finques de Lleida reclamen el canvi de la llei hipotecària per la morositat

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL) ha reclamat la modificació de la llei hipotecària de 1946 per acabar amb el problema que suposa la morositat. L'agrupació de professionals vol que la comunitat de veïns conegui el nou propietari d'un immoble quan s'hagi adjudicat, un cop s'ha acabat l'execució hipotecària. D'aquesta manera, segons l'organisme, la resta de propietaris de l'edifici podran reclamar el deute pendent, en cas que n'hi hagi. El col·legi subratlla que, si hi ha impagaments, la normativa és "un fre" per dur a terme obres de rehabilitació i de manteniment.

El CAFBL recalca que "els habitatges en bon estat de conservació i manteniment afavoreixen la qualitat de vida de les persones que hi viuen" i per això, destaca la importància de garantir la bona economia de les comunitats de propietaris. Per tal que s'aconsegueixi canviar la llei hipotecària, l'entitat enviarà la seva proposta als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.