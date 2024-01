Alerten d'una "onada de robatoris mai vista" a la partida de Quatre Pilans de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’associació de veïns de la partida de Quatre Pilans de Lleida va denunciar ahir que estan patint una onada de robatoris en habitatges “mai vista fins ara” i que la sensació d’inseguretat és generalitzada entre els seus veïns. Així ho va assegurar el president de l’entitat, David Poca, que va dir que “anem a gairebé un robatori al dia, a començaments de setmana van entrar a tres cases, la setmana passada en quatre més... Aquesta onada de robatoris no l’havíem vist mai”. Va assenyalar que quan truquen als Mossos d’Esquadra, moltes vegades “al ser de nit, els lladres s’oculten entre els cultius i esperen que se’n vagin per continuar robant i ja hi ha veïns que tenen por de deixar les seues cases per por que entrin”. És per això que Poca va demanar als Mossos i la Paeria “accions conjuntes i un cop d’efecte per dissuadir els lladres”.