Un menor assalta una dona a punta de ganivet a Lleida

Nou robatori violent comès per un menor d’edat a Lleida. Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada d’aquest dimecres un adolescent acusat d’assaltar a punta de ganivet una dona per robar-li el mòbil. Els fets van tenir lloc al voltant de la mitjanit quan una dona que caminava pel carrer va ser assaltada per un individu que li va posar un ganivet al coll i li va exigir que li donés el mòbil. La víctima li va donar el dispositiu i va fugir atemorida.

Pel que sembla, quan la víctima i la seua parella es dirigien a la comissaria per interposar la denúncia, a l’altura de la intersecció entre l’avinguda Prat de la Riba i el carrer Príncep de Viana, van veure el lladre i van alertar una dotació dels Mossos d’Esquadra que patrullava per la zona. Els agents van procedir a l’arrest del jove, que va resultar ser un menor d’edat, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Val a recordar que el passat 11 de gener els Mossos d’Esquadra van detenir un noi de 16 anys acusat d’assaltar a punta de navalla una professora del col·legi Mater Salvatoris per robar-li el cotxe. Va ocórrer al pàrquing del centre quan la víctima se n’anava amb el seu cotxe. El presumpte autor, que no era un alumne del col·legi, es va accidentar amb el vehicle poc després. Va ser arrestat després del sinistre.