Veïns de la Mariola de Lleida, 3 mesos sense internet ni línia telefònica

Veïns dels blocs 22, 23, 24 i 25 del Grup Mariola de Lleida, els antics blocs Ramiro Ledesma, denuncien que porten més de tres mesos sense tenir línia telefònica ni internet. Els afectats tenen contractes amb diferents operadores, però totes depenen de Telefónica, que no ha donat resposta a aquest diari al ser preguntada per la incidència. Per la seua banda, els afectats denuncien que les seues operadores els continuen cobrant pels subministraments malgrat no disposar-ne, i asseguren que l’única resposta que els han donat ha estat per dir-los que els tornaran la diferència. Alguns veïns creuen que el tall del servei es podria deure al fet que rosegadors haurien mossegat els cables i temen que aquesta situació es cronifiqui. “Als blocs viuen persones grans i algunes tenen el servei de teleassistència, que està connectat a la línia telefònica, per a ells té una importància vital”, lamenta un afectat.