Abusar de l'alcohol el cap de setmana, tan perjudicial com beure'n cada dia

Prendre quatre o cinc cubates en una tarda el cap de setmana és tan perjudicial com beure cada dia. Així ho va indicar ahir la doctora Àngels Escorsell, presidenta de la Societat Catalana de Digestologia, durant el XXXIII Congrés organitzat per aquesta entitat a la Llotja, que reuneix 400 professionals fins demà. “S’ha demostrat que aquest consum és molt greu, que pot donar lloc a hepatitis alcohòliques agudes i a trastorns importants, tant com el consum diari”, va afirmar. Va alertar que “aquest consum el tenen més les noies i ja en comencem a veure algunes amb patologia per consum d’alcohol, i és molt preocupant”. Va detallar que, a nivell digestiu, provoca pancreatitis crònica o aguda i ataca el fetge, primer provoca greix, després es torna més fibrós, passa a cirrosi i pot acabar en càncer. “L’evolució per a això són molts anys, però si es detecta en etapes precoces, l’abstinència pot curar”, va dir.

D’altra banda, Josep Maria Castellví, membre de la Societat Catalana de Digestologia i de l’Acadèmia de Cienciès Mèdiques de Catalunya, va presentar en el congrés el Pla Estratègic d’Equitat Territorial, encara en fase d’elaboració. El doctor va explicar que analitzen diversos indicadors per determinar si tots els ciutadans tenen el mateix accés a tractament especialitzat en digestologia independentment del lloc de residència. Per exemple, va citar que els residents als Pallars o l’Alta Ribagorça tenen més risc de mortalitat en cas d’hemorràgia digestiva que els que resideixen a Barcelona o a prop de grans ciutats. Va avançar que quan finalitzin el pla el presentaran al CatSalut perquè prengui mesures perquè “tots els ciutadans tenen els mateixos drets”.

Per una altra banda, Escorsell va apuntar que el pla estratègic de la malaltia inflamatòria intestinal va en la mateixa línia de tenir accés fàcil a l’especialista, “encara que sigui online, per telèfon o correu electrònic, perquè tranquil·litza els malalts i evita que vagin a urgències”.La doctora també va explicar que tenen l’objectiu d’erradicar l’hepatitis C el 2030 i per a això estan “buscant malalts portadors del virus sense saber-ho, entre col·lectius vulnerables com drogoaddictes, alcohòlics o immigrants”.