L'alcalde de Lleida planteja posar contenidors amb xip a tot el centre urbà

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va plantejar aquest dijous que l’opció més viable per a la recollida de les escombraries en tot el centre urbà quan estigui en marxa una nova concessió podria ser instal·lar contenidors tancats que tinguin “un sistema de traçabilitat per saber qui els obre i tanca”, i mantenir només el porta a porta “allà on sigui possible”. Una proposta que va fer durant una entrevista a l’emissora Ua1. Durant l’entrevista, va reconèixer que amb el porta a porta “hem fracassat des del punt de vista d’empatia social”.

Va considerar que aquest sistema de recollida, que ara s’aplica a Ciutat Jardí i a part de Pardinyes i Balàfia, “no agrada perquè condiciona molt la vida de la ciutadania, ja que hi ha gent que treballa de nit, tenen obligacions familiars o qualsevol altra problemàtica, i això ha generat un panorama desordenat, de brutícia i de desànim i estem treballant per revertir-lo”. Va precisar que el porta a porta “ha contribuït clarament” a la millora de la recollida selectiva, però veu “molt difícil” generalitzar-lo. “S’ha d’incorporar allà on sigui possible i buscar la complicitat de la ciutadania, escoltar-la i explicar-li el que volem promoure”, va dir Larrosa. Fa dos setmanes, ja va dir que preveuen revertir el porta a porta a Balàfia i Pardinyes. Precisament, tant ERC com Junts, membres de l’anterior govern, apostaven per un sistema d’illes de contenidors amb xip.

Larrosa va recordar que l’actual concessió del servei, que acaba al març, serà prorrogada i va avançar que la setmana vinent l’empresa encarregada de redactar “el document marc” per al plec de condicions del nou concurs l’entregarà a l’ajuntament. Va anunciar que durant aquesta pròrroga –està previst que sigui de dos anys– hi haurà novetats que després podrien incorporar-se al nou contracte. Va posar com a exemple “aprofitar més l’aigua reciclada per regar, la millora del manteniment de les illes de contenidors o posar en marxa una brigada d’acció immediata”. Respecte als abocaments a l’Horta, va qualificar de “fracàs” la mesura de l’anterior govern de contractar investigadors per caçar els autors d’aquests abocaments.

En canvi, l’edil del Comú, Laura Bergés, va advocar per ampliar el porta a porta “per reduir la generació de residus i augmentar la recollida selectiva”.