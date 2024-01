Suport a una activista acusada d'un delicte d'odi en el marc del 8M

Una vintena de persones es van concentrar ahir davant dels jutjats de Lleida per mostrar suport a una activista investigada en el marc de les diferents accions i piquets que es van dur a terme durant la jornada de manifestació del 8 de març del 2023. Segons la Coordinadora del 8M a Lleida, l’acusada ha estat denunciada per Vox per un delicte d’odi i s’afegiria a unes altres quatre d’investigades que ja van declarar a l’octubre.