«Volem 25 places a Tremp d'Infermeria el curs vinent»

Ha visitat Agrotecnio i l’IRBLleida, dos dels tres centres CERCA que hi ha a Lleida. El rector de la UdL ha assenyalat que s’ha millorat el finançament de la Generalitat, però que és lluny del que reben els que hi ha a Barcelona. Augmentaran les partides per als centres de Lleida?

El rector sap que comparar la mida del centre CERCA respecte a la seua centralitat segurament no és una bona aproximació. Tenia raó quan fa dos anys deia que el seu finançament era insuficient i que la universitat tampoc rep el que li tocaria. El 2023 hi ha hagut un increment notable en el finançament basal per a investigació. La gran notícia és que per al 2024, si hi ha pressupost, es mantindrà aquesta aportació. Havia de ser una mesura puntual, però la vam consolidar. Falta un plus per als CERCA territorials? Sí, ja en tenim un de basal i n’haurem de fer un de territorial per primar la inversió en aquests centres.

El rector també va dir que és molt necessari disposar d’un nou edifici de Ciències de la Salut.

M’ho ha plantejat dos vegades. Està pendent la cessió de terrenys per part de la Paeria i quan els tinguem podrem parlar de la inversió. D’altra banda, hem d’implantar al Pirineu una ramificació del sistema universitari de Lleida i estic insistint al rector que necessito la seua complicitat perquè obri Infermeria a Tremp. Volem que el curs vinent hi hagi allà 25 places d’Infermeria [de primer, ara només n’hi ha 7 de quart] i es combinin amb les de pràctiques que hi ha a la Seu d’Urgell i Puigcerdà. A banda d’Igualada, que ja està consolidada, s’ha d’avançar a ampliar el mapa universitari pel Pirineu.

Que Tremp tindrà Infermeria el curs vinent ja és un fet?

És voluntat política i exigència a la universitat. Vull pensar que el rector, que ha de vèncer unes resistències internes, s’ha d’alinear amb el Govern.

En els pressupostos de l’Estat PSOE i ERC van acordar destinar 7 milions per reduir el deute del parc de Gardeny i van pactar una aportació de la Generalitat que no s’ha concretat. Què preveuen fer amb Gardeny?

Els 7 milions per a polítiques d’investigació a Lleida els ha cobrat la Generalitat i els transferirem a la UdL abans de final de mes per reduir la càrrega financera que li correspon del parc. L’ajuda principal per reduir el deute ha de venir de la implantació d’empreses i les coses van pel bon camí. Aquest parc, que durant un temps semblava un espai amb poca activitat econòmica i d’investigació, implosionarà de forma positiva. L’hem de convertir en un parc científic tangible, que generi treball i inversió neta per a tot Lleida.

En el pla per a l’estabilització del professorat, amb les partides actuals la UdL només en podria assumir una quinzena cada any. No hi podria haver més fons?

Aquest any doblarem la partida de l’any passat i el que ve també augmentarà. El repartiment per universitats és conforme al pes de cada una d’aquestes. Tenim 1.500 professors associats a temps complet i en tres anys n’estabilitzarem 800. En aquell termini podem reduir el problema a la meitat i en sis anys minimitzar-lo a tot Catalunya.

La nova LOSU contempla contractar més professors per poder reduir les hores lectives.

Estem en plena fase de discussió, però els rectors i els consellers autonòmics hem recordat al Govern que si la LOSU provoca uns esforços econòmics s’han d’aportar des dels Pressupostos Generals de l’Estat a cada territori.

Fa anys que s’arrossega un dèficit de filòlegs catalans i d’altres titulats de graus de Lletres. Preveuen revertir aquesta situació d’alguna manera?

Augmentarem l’oferta de places del Màster de Secundària i del Màster de Professionalització de Secundària perquè determinats graus humanístics incrementin les seues places. Alguns volen suprimir-los, jo dic que ni parlar-ne. Hi ha graus que malgrat la baixa demanda són estructurals per al nostre sistema d’educació superior.

Alberto Núñez Feijóo va dir que a les comunitats on governa el Partit Popular faran la seua pròpia selectivitat. Quin és el millor model?

La selectivitat de Catalunya dona resultats excel·lents. El que hem d’assegurar és que la normativa que naixi de l’Estat coincideixi amb la de Catalunya, que és la que té les competències. Feijóo se salta el mapa de les competències del model autonòmic i Catalunya defensarà aquest marc.

Creu que Junts està traient més partit del seu pacte amb el PSOE que ERC?

L’amnistia, igual que els indults i la taula de diàleg, són escenaris confeccionats per ERC, són polítiques tangibles. L’avantatge sobre Junts és que té el Govern i els pactes Sánchez-Aragonès per donar més recursos a Catalunya. El soroll que fa Junts no es correspon al que està aconseguint.

El procés s’ha acabat o entra en una nova fase?

El que va dir el president. Voldria que l’estabilitat que surt de la investidura propiciï un acord de base estructural per resoldre el conflicte polític.

