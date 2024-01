La PAH ocupa la Delegació del Govern a Lleida per exigir que s'aturi el desnonament d'una família de Torrefarrera

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una vintena de persones mobilitzades per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) han ocupat aquest dilluns al matí la Delegació del Govern a Lleida per exigir solucions per aturar el desnonament d'una família de Torrefarrera. El llançament es va fer la setmana passada però es va ajornar fins al pròxim dijous davant l'amenaça de la família de fer explotar una bombona de butà dins la casa. A més d'aquest cas, la PAH també ha denunciat el d'una veïna de Rosselló, amb un menor a càrrec, que està previst que desnonin aquest dimarts. Afectats i la PAH s'han reunit amb els directors dels Serveis Territorials de Drets Socials i Justícia de Lleida, els quals s'han compromès a treballar perquè cap d'ells "es quedin al carrer".