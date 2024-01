El comerç ha mantingut les vendes a la campanya de Nadal

Quatre de cada deu socis de Pimec Comerç afirmen que durant la campanya nadalenca del 2023 van mantenir el mateix volum de vendes que la del 2022. Així es desprèn de la seua última consulta a més de 350 petits comerços catalans, en la qual el 27% afirma que les vendes han augmentat aquest hivern, mentre que un terç assegura que han disminuït.

A la demarcació de Lleida, un 52% han registrat les mateixes vendes, un 24% les han augmentat i un altre 24% diuen que s’han reduït. Pel que respecta a la despesa per client, més de la meitat dels negocis lleidatans la xifren entre els 21 i els 75 euros. Concretament, un 44% la situa entre 21 i 50; un 17 per cent, entre 50 i 75 euros; un 20%, entre 76 i 150; un 7%, entre 151 i 300 €; un altre 7 per cent, en menys de 20; i un 5%, en més de 500 euros.

El 79% d’enquestats no va fer rebaixes per Nadal i el 73% les va començar a partir del 7 de gener

El sector de la restauració és el que més hauria incrementat la facturació, ja que un 44% dels enquestats d’aquest àmbit ha augmentat vendes. “Les famílies han destinat bona part del seu pressupost durant el Nadal a la compra de regals i a la part lúdica, com dinars i sopars amb familiars i amics”, va explicar la directora de Pimec Comerç, Pilar Mínguez.D’altra banda, el 79% dels enquestats no va fer rebaixes durant el Nadal. Tanmateix, el 73% d’establiments no alimentaris sí que estan participant en la campanya de descomptes d’hivern que va començar oficialment el 7 de gener. “Continuen confiant en les rebaixes tradicionals, desvinculant-se de campanyes com el Black Friday o el Cyber Monday”, va indicar el president de PIMEC Comerç, Antoni Torres, que també va recordar que més de 19.000 establiments de proximitat catalans van participar durant la primera setmana de desembre en una iniciativa per posar en relleu l’aspecte relacional dels establiments de proximitat davant de la competitivitat exclusivament per preus en què consisteixen les campanyes massives de grans descomptes.En un altre ordre, el president de Pimec Lleida, Manel Llaràs, va explicar que una trobada celebrada ahir a la Bordeta va servir per incentivar la interacció entre comerços i pensar en actes conjunts de promoció o qualsevol projecte compartit. “Ha estat un èxit, des de Pimec estem decidits a implantar aquest model de reunions en altres associacions de la ciutat i del territori”, va afirmar Llaràs.