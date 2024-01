Dos recerques de la Universitat de Lleida sobre canvi climàtic reben mig milió d'euros de finançament

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos recerques de la Universitat de Lleida (UdL) han estat finançades amb mig milió d'euros en el marc de la convocatòria d'ajuts a investigacions per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic de la Generalitat. La primera recerca, liderada per la professora Teresa Botigué, pretén incidir en el problema de la deshidratació davant les onades de calor en col·lectius vulnerables del territori mitjançant recursos tecnològics. D'altra banda, el professor Daniel Plaza lidera el projecte per conèixer l'impacte socioeconòmic en l'agricultura catalana amb la diversificació dels conreus amb lleguminoses.

La recerca sobre la deshidratació que encapçala la professora del departament d'Infermeria i Fisioteràpia Teresa Botigué ha rebut 225.990 euros. Té dos anys de durada i estudiarà persones majors de 75 institucionalitzades en residències, temporers de la campanya de la fruita i alumnat d'Educació primària.

Pel que fa a la gent gran, es durà a terme un pla educatiu d'hidratació executat per un robot de tipus humanoide que permetrà avaluar la ingesta d'aigua i fer les recomanacions pertinents; mentre que als treballadors agrícoles se'ls monitorarà els nivells d'hidratació amb dos dispositius capaços de mesurar la conductivitat de la suor, un de control a temps real, i un altre de control acumulat. Els resultats dels dos col·lectius es difondran amb els agents implicats amb l'objectiu de fomentar la hidratació d'aquestes persones.

Respecte als infants, es desenvoluparà en un seguit d'escoles pilot un programa d'activitats gamificades amb codis QR sobre la importància de la hidratació que, posteriorment estarà a disposició de qualsevol entorn educatiu. En la recerca hi treballen investigadores i investigadors dels departaments d'Infermeria i Fisioteràpia, Enginyeria Informàtica i Disseny Digital, Ciències de l'Educació, i Filologia i Comunicació de la UdL.

D'altra banda, el professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària, Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV) de la UdL, Daniel Plaza, lidera l'equip de recerca de la UdL, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de LegITIMada. En aquest cas, els diners atorgats són 311.130 euros, amb l'objectiu de "generar coneixement i impacte socioeconòmic" en la mitigació i adaptació al canvi climàtic de l'agricultura catalana diversificant els conreus amb lleguminoses, ja que "són capaces de fixar nitrogen atmosfèric en simbiosi amb bacteris i de proveir de proteïna a la dieta humana amb una baixa empremta ambiental", ha explicat Plaza.