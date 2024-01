Un estudi constata un augment notable de l'esgotament extrem entre els sanitaris

L’esgotament professional –o síndrome de burnout– dels metges i infermeres de Lleida ha augmentat “significativament” entre el 2016 i el 2021, segons un estudi liderat pel cap del servei d’Urgències de l’hospital Arnau, Oriol Yuguero. El desgast dels sanitaris fa vuit anys es quantificava en 39,5 punts i afectava de forma extrema el 17,6% dels sanitaris, i el 2021 va pujar fins als 49,7 punts i afectava el 21,7%. Així mateix, l’estudi constata que l’empatia dels professionals amb els seus pacients augmenta amb el pas dels anys, però també ho fa el seu esgotament emocional, especialment entre els més joves.

Les enquestes realitzades a un centenar de metges i infermeres que els investigadors van portar a terme el 2016 van mostrar que els sanitaris més empàtics eren els que menys patien burnout. “L’ensurt que vam tenir el 2021 va ser que l’empatia va augmentar molt, però també ho va fer l’esgotament professional”, explica Yuguero, que valora que “el sistema no ha previst que els professionals puguin patir, i els que més s’impliquen amb els seus pacients són els que s’han cremat més”.Els sanitaris que estaven més cremats el 2016 tenien entre 31 i 40 anys. Cinc anys després eren els que tenien entre 41 i 50, principalment a causa d’un major esgotament emocional, que va augmentar de forma notable en totes les edats i especialment en els menors de 30 anys. Els professionals més joves també són els que han patit un descens més significatiu en realització personal.“Els sanitaris d’Urgències són els que més es cremen, per la qual cosa he intentat fer canvis organitzatius com eliminar les guàrdies de vint-i-quatre hores i fomentar projectes d’investigació”, explica Yuguero, que assegura que la pandèmia va agreujar la situació i que “ens ha ensenyat que hem de promoure un altre tipus de lideratges, no podem ser organitzats igual que fa trenta anys”.

Els menors de 30 anys són els que han patit l’augment més gran d’esgotament emocional

D’altra banda, Yuguero afirma que “continuem tenint una afluència important de pacients” a Urgències de l’Arnau, sobretot amb grip A. “Sembla que el pic comença a baixar, però continuem tenint molt volum de pacients greus”, va assegurar el cap del servei. L’allau d’urgències va portar a posar en marxa una consulta extra amb metge i infermera. Yuguero preveu que continuaran sent necessaris “com a mínim fins l’1 de març”, quan es preveu que comenci a disminuir la pressió assistencial. Tanmateix, “hem pogut obrir una unitat de curta estada que ajuda a tenir més rapidesa amb les altes”, conclou.