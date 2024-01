El Govern aprova avui vetar mòbils a Primària i apagar-los a l'ESO

El Consell Executiu aprovarà avui la regulació global de l’ús dels telèfons mòbils als centres educatius, que amb tota probabilitat n’imposarà la prohibició en tota l’Educació Primària (alumnes de 6 a 12 anys) i a l’Educació Secundària Obligatòria (alumnes de 12 a 16 anys) en limitarà l’ús només a les activitats acadèmiques en què els docents considerin que són necessaris per dur-les a terme. Així ho va avançar ahir El Periódico, i fonts del departament d’Educació van confirmar a aquest diari que efectivament el Govern tramitarà aquest assumpte, però van eludir donar detalls del contingut final del document.

No obstant, la consellera Anna Simó ja va assenyalar dies enrere que assumirien les directrius fixades per la proposta presentada fa unes setmanes pel Consell Escolar de Catalunya com a culminació d’un procés de debat entre el conjunt de la comunitat educativa.La disposició a què donarà llum verda el Govern serà remesa a tots els centres educatius perquè la incorporin al seu reglament intern perquè es comenci a aplicar el curs vinent. De fet, tal com ha donat compte aquest diari, la majoria dels instituts i escoles que imparteixen l’ESO de les comarques de Lleida ja només permeten als alumnes d’aquesta etapa educativa utilitzar els mòbils a classe quan els professors així ho requereixen per a alguna activitat concreta, i no poden fer-ne ús ni al pati ni als passadissos, ni tan sols durant l’esbarjo.Els pares d’alumnes són els que en els últims mesos han impulsat la necessitat de limitar més l’accés dels nens als telèfons mòbils, tant dins com fora de les aules.

D’aquesta manera, centenars de pares i mares de Lleida s’han adherit al moviment Adolescència Lliure de Mòbils, que compta amb diverses agrupacions territorials a tot Catalunya, que en alguns casos han arribat a plantejar la possibilitat de prohibir de forma general l’accés als mòbils a tots els menors de 16 anys.El ministeri d’Educació també ha convocat els consellers del ram de totes les comunitats autonòmiques a una reunió demà a fi de coordinar la regulació d’aquesta matèria a tot l’Estat.