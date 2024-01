Lleida i Tarragona demanen prioritzar l'enllaç de l'A-27 amb l'autopista

Els alcaldes de Lleida i Tarragona, Fèlix Larrosa i Rubén Viñuales, respectivament, van reclamar ahir a l’Estat que prioritzi l’enllaç de l’autovia A-27 amb l’autopista AP-2 a Montblanc per millorar la connexió entre les dos capitals. Ho van fer durant una visita de Larrosa a Tarragona i ambdós van posar èmfasi en la importància de l’eix Tarragona-Lleida per a la intermodalitat i per reforçar sectors com la promoció econòmica, l’agroindústria i el turisme. “És l’eix que defineix la nostra identitat des del punt de vista econòmic”, va dir Larrosa.

Per la seua part, Viñuales va recordar que la inauguració del túnel del coll de Lilla “és l’exemple de la necessitat de fer aquesta aliança entre aquestes dos ciutats tan estratègiques com són Tarragona i Lleida, perquè precisament aquesta infraestructura ha tardat quinze anys a posar-se en marxa i redueix quinze minuts el trajecte entre aquestes dos ciutats i això beneficia el sector del transport facilitant la seua connexió amb el port”. En aquest sentit, Viñuales va afirmar que “el port de Tarragona és i ha de ser també el port de Lleida”.S’ha de recordar que el projecte per connectar l’A-27 a l’AP-2 a Montblanc ja està redactat, però encara ha de sortir a licitació. En la inauguració del túnel del coll de Lilla, que va tenir lloc el mes d’octubre passat, es va anunciar que les obres podien començar d’aquí a un any aproximadament i que la seua execució duraria un altre any i mig. En aquest sentit, els alcaldes de les Borges Blanques, Vinaixa i Montblanc també van aprofitar aquest acte per demanar a l’Estat que actués amb celeritat per construir aquest enllaç.

A banda de la reunió de treball feta entre els dos alcaldes, Larrosa també va visitar les restes arqueològiques de la Tarragona Romana i va firmar al Llibre d’Honor de l’ajuntament en presència dels regidors i portaveus municipals.