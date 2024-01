Més del 50% dels desplaçaments a la capital són a peu, en bici o patinet

Un estudi encarregat per la Paeria constata que més de la meitat dels desplaçaments a Lleida ciutat són a peu, en bici o patinet, mentre que els que es fan en vehicle privat han augmentat, però el seu pes en el total de viatges ha caigut més del 4% des del 2009. El consistori iniciarà el 9 de febrer la redacció d'un nou pla de mobilitat.

El 50,28% dels desplaçaments a Lleida ciutat es fan a peu, en bicicleta o patinet elèctric, mentre que el percentatge dels coberts amb vehicle privat s’han reduït un 4% respecte a fa quinze anys, malgrat que el seu número absolut ha augmentat en 48.773. Així ho constata un estudi que l’ajuntament ha encarregat a la consultora Doymo amb dades recopilades el 2021 per elaborar el nou pla de mobilitat de la ciutat. Precisament, ahir el govern municipal va informar que el 9 de febrer convocarà la taula de mobilitat per analitzar els resultats de l’informe. Més endavant es farà un procés de participació ciutadana per millorar el document, que serà la referència per desplegar la Zona de Baixes Emissions (ZBE).

Respecte a l’estudi de mobilitat, aquest detalla que el total de desplaçaments anuals a la ciutat, incloent-hi els de veïns i no residents, és de 692.298, un 22,11% més que el 2009, quan es va fer l’anterior estudi. El 48,23% es fan a peu (306.147) i en segon lloc se situa el vehicle privat, amb el 40,62% (302.898). El transport públic representa un 9,10% (69.426), mentre que els trajectes amb bicicleta o patinets elèctrics suposen el 2,05% (13.827). Això significa que més de la meitat dels desplaçaments, concretament el 50,28%, que es fan anualment a la capital són amb opcions sostenibles com anar a peu, en bicicleta o patinet elèctric. El 2009, aquestes alternatives representaven el 45,59% del total. D’altra banda, malgrat que els viatges en vehicle privat han augmentat de 254.125 a 302.898, el seu pes en el total de desplaçaments s’ha reduït en un 4%. Un fet similar ocorre amb el transport públic, que ha guanyat 15.156 usuaris en quinze anys, però el seu percentatge ha passat del 9,57% al 9,1%. Val a assenyalar que quan es van recopilar aquestes dades el 2021 encara hi havia restriccions en el transport públic per la covid i llavors els autobusos urbans no havien recuperat la totalitat de viatgers que tenien abans de la pandèmia.El transport que ha registrat un increment més important és el de les bicis i patinets. El 2009 hi havia 3.797 desplaçaments amb aquestes alternatives i suposaven el 0,67% del total. El 2021 ja eren 13.827, el 2,05%, un 264% més. L’estudi de Doymo també assenyala que les avingudes Rosa Parks, Balmes, Blondel, Segre i Corregidor Escofet i Bisbe Irurita són les vies amb més trànsit de bicicletes i patinets.

L’estudi planteja eliminar girs a l’esquerra i una millor senyalització

Eliminar o redefinir girs a l’esquerra perillosos, reforçar la senyalització viària en determinats carrers i eliminar places d’aparcament al costat de passos de vianants són algunes de les actuacions que proposa l’estudi de mobilitat que la Paeria ha encarregat a la consultora Doymo. Els girs a l’esquerra que no tenen control semafòric o carrils específics que acumulen més accidents són el de l’avinguda Rovira Roure per anar a Magí Morera, el de l’avinguda Catalunya amb el carrer Acadèmia i l’encreuament de Cardenal Cisneros amb Pius XII i Ferran el Catòlic. Proposa “replantejar aquestes interseccions, que poden provocar risc d’accidentalitat”, però sense especificar quines actuacions s’haurien de portar a terme. D’altra banda, proposa millorar la senyalització viària a tot el barri de la Bordeta i als carrers Venus, Pius XII, Enric Farreny i Tarragona, així com el carrer C del polígon Camí dels Frares. Finalment, la consultora suggereix que la referència de circulació dels semàfors en els passos de vianants sigui de 0,9 metres per segon (actualment és d’1 metre) i proposa eliminar places d’aparcament als voltants dels passos de vianants per millorar la visibilitat i la seguretat.