Aules, pati i menjador sense mòbils

Les aules i patis de les escoles i instituts catalans seran espais lliures de mòbils a partir del curs que ve. El Govern va enviar ahir als equips directius dels centres el marc regulador comú “que parteix de la condició bàsica que l’ús de mòbils als centres ha de ser mínim i ha d’estar justificat educativament”, va indicar el departament d’Educació. “Si com a societat volem que això funcioni, la regulació ha d’afectar tothom: alumnes, professors, personal d’administració i d’atenció educativa, així com les famílies”, va valorar la consellera Anna Simó, que va afegir que “tots hem d’actuar de forma coherent amb la normativa del centre i els entorns familiars han de ser coresponsables”.

Els alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) només podran utilitzar els seus smartphones a les aules en circumstàncies excepcionals amb ús pedagògic que determinin els professors, però els dispositius estaran vetats al pati i en espais comuns com els passadissos i el menjador. Si algun alumne en porta al centre, haurà d’estar apagat i guardat “en el lloc segur que es determini”. Educació recomana que els instituts prioritzin l’ús de portàtils o de dispositius del mateix centre per a les activitats lectives. Per la seua banda, els alumnes d’Infantil i Primària (de 3 a 12 anys) tindran els mòbils totalment vetats. Així mateix, en l’educació postobligatòria (Batxillerat i Formació Professional) els alumnes seran responsables dels seus telèfons i cada centre tindrà autonomia per regular-ne l’ús.El sindicat Ustec-STEs va celebrar que el departament hagi emprès la petició d’elaborar una regulació i que no hagi deixat la qüestió a criteri de cada centre, i va valorar que a Secundària els mòbils “de vegades poden ser útils”. Per la seua part, la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils va reclamar que la “restricció total” proposada per a Infantil i Primària s’estengui també a l’ESO.L’anunci del departament no ha agafat per sorpresa els centres de Lleida. La majoria dels que imparteixen l’ESO ja tenen vetats els mòbils al pati i als passadissos, i només permeten que s’utilitzin a classe si els professors així ho requereixen. El director d’un institut de la capital explica que “vam tenir el debat l’estiu passat i vam arribar a la conclusió que cal restringir més” els mòbils perquè “no ajuden al fet que els alumnes es concentrin a les classes”. Assenyala que els de Batxillerat del seu centre el poden utilitzar al pati, però a l’ESO el tenen totalment prohibit. Un altre director afirma que “l’autonomia dels centres ja permetia regular” l’ús dels smartphones “i gairebé tots teníem clar que poden tenir un ús didàctic i pedagògic, però per norma general han d’estar prohibits”. Valora que l’últim anunci del departament “porta poques novetats”.El document aprovat ahir pel Govern es va elaborar partint del debat organitzat en les últimes setmanes pel Consell Escolar de Catalunya. El text també explicita que els centres han de garantir l’abast de la competència digital dels alumnes, amb referència a l’autoregulació en l’ús dels mòbils, les limitacions legals o ètiques i el pensament crític i computacional.

«Ens cal per tornar a casa»

“Gairebé tots els companys tenim mòbil des d’aquest estiu. L’utilitzem per comunicar-nos, sobretot amb WhatsApp i Tik Tok. La majoria el guardem a la taquilla i no l’utilitzem a classe, però el necessitem quan tornem caminant a casa per si tenim alguna emergència. Si no tenim temps de copiar alguna cosa de la pissarra, fem servir el mòbil per fer-li una foto i ens ajuda molt.”

«Està bé que es reguli»

“Utilitzem el mòbil en algunes assignatures per a exercicis en grup més dinàmics, encara que alguns professors no en volen veure a classe. El guardem nosaltres i al pati sí que el podem utilitzar. D’una banda està bé que es reguli perquè de vegades el fem anar i no estem atents, però pot ser una eina més. El traiem en les matèries que no portem molt al dia o que es fan pesades.”

«Fem servir massa el mòbil»

“Els adolescents ja utilitzem massa el mòbil a casa, per la qual cosa pensem que està bé limitar-lo a l’institut. Al Màrius Torres podem portar-lo a classe i el fem servir com una eina els dies que no portem l’ordinador. Però quan alguna classe ens sembla avorrida, la temptació de consultar el mòbil és molt gran perquè el portem a sobre, i de vegades ens distraiem.”