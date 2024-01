La Paeria demana el trasllat del local per a drogoaddictes del Barri Antic

L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha demanat al departament de Salut que traslladi el centre de venipunció per a drogoaddictes del Centre Històric “a un entorn sociosanitari”. El local es troba en uns baixos situats entre els carrers Veguer de Carcassona i Boters i el gestiona l’entitat Arrels Sant Ignasi.

En aquest espai s’ofereix a drogoaddictes poder injectar-se substàncies en un entorn segur i sota supervisió mèdica per evitar complicacions de salut, a més d’oferir-los assistència per millorar la seua qualitat de vida. Sobre aquest centre, Larrosa va dir que “estaríem tots més a gust si estigués en un espai més controlat, amb assistència sanitària i en un entorn de confort”, i va dir que de moment no ha rebut resposta del departament de Salut. En aquest sentit, l’alcalde va remarcar que “volem que hi hagi un posicionament acadèmic i pràctic des de Salut, és un tema que va relacionat directament amb el benestar d’unes persones que necessiten un espai per subministrar-se determinades substàncies. No tinc cap dubte que la gestió de l’espai és l’adequada, però la seua localització en un barri com el Centre Històric no ajuda i creiem que hauria d’estar en un entorn sociosanitari”. Larrosa va afegir que pròximament es reunirà amb el director general d’Addiccions de l’Agència de Salut Pública, Joan Colom, per analitzar el trasllat d’aquest equipament social.Per la seua part, la directora d’Arrels Sant Ignasi, Rosa Majoral, va assegurar ahir que no tenia constància de la proposta de trasllat del centre ni per part de Paeria ni de Salut, però va destacar “la gran tasca social i comunitària” d’aquest equipament més enllà de l’atenció a drogodependents. Va afegir que fa anys hi havia un local igual en l’entorn de l’hospital Santa Maria que va tancar, “entre altres causes, perquè no hi anava ningú”.

Més de 400 actuacions al barri en tot just 90 dies

La unitat de proximitat de la Guàrdia Urbana ha fet 407 actuacions al Centre Històric des de la seua posada a punt al novembre fins a aquest dilluns, més de quatre al dia. La majoria estan relacionades amb la seguretat ciutadana, amb 245 de seguides d’infraccions amb la circulació (81), actuacions assistencials (41) i tasques administratives (40). Unes xifres que ahir va facilitar l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la seua visita al Centre Històric, on va dir que aquest barri concentra el 20% de totes les actuacions de la Guàrdia Urbana. “Per a això hem desplegat la policia de proximitat”, va afirmar Larrosa, que va assegurar que “els agents de la brigada m’han transmès que la percepció al barri és de més tranquil·litat amb la seua presència” i va prometre continuar avançant en la millora de la seguretat. D’altra banda, l’alcalde va dir que en la pròxima junta local de seguretat analitzaran què fer amb els delinqüents multireincidents.