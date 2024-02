Fira de Lleida diu que els tractors estaran a Sant Miquel i Sant Josep

El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, va assegurar ahir que compten amb la presència de tractors per a l’edició d’aquest any de Sant Miquel i que l’anunci que dimarts va fer l’alcalde de Mollerussa que la Fira de Sant Josep els recupera de forma permanent no suposa cap canvi en la planificació del seu certamen.

Des de fa més de deu anys els tractors alternaven l’assistència entre les dos fires agràries. Tanmateix, “aquesta tendència es va trencar a partir de la pandèmia i des d’aleshores han estat tant a Sant Miquel com a Sant Josep, per la qual cosa no ens preocupa aquest anunci”, va assegurar Oró. És per això que el director de la Fira va remarcar que hi compten per a aquest any i que se’ls reservarà un espai al recinte firal. “A Lleida tindrem tractors i tenen la presència garantida i el que s’ha dit a Mollerussa no suposa cap canvi per a la nostra organització. Seguirem com els últims anys”, va assegurar Oró.

Per la seua part, representants d’empreses de maquinària agrícola van assegurar que la seua intenció és assistir als dos certàmens sempre que no els suposi més costos que els actuals.

Així ho va assegurar Joan Antoni Bosch de Bosch Maquinaria Agrícola, que va assenyalar que “si les fires mantenen els preus actuals per assistir-hi podrem anar a Lleida i a Mollerussa”. Va recordar que, precisament, aquesta alternança entre les fires va venir per l’encariment per assistir-hi, però que ara que no hi ha hagut importants pujades poden assumir ser a les dos fires. Bosch va assenyalar que, a més del motiu econòmic, la seua empresa participarà en les dos fires “perquè s’ha d’estar en aquest tipus d’esdeveniments i per no marejar el client, que tampoc no té per què saber si un any estem en un lloc o en un altre”.

Tanmateix, Bosch va advertir que “assistir a salons o fires agràries comporta moltes despeses i poca rendibilitat, però són espais de promoció i hi cal anar”. En aquest sentit, va recordar que “a la fira més important del sector, la de Saragossa, aquest any ja no vindran tractors perquè econòmicament no els surt rendible i és comprensible”. Sant Miquel celebrarà enguany el 70 aniversari i en aquesta edició es preveu redefinir el seu concepte com a fira.