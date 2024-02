Comerços de Joc de la Bola demanen que els seus carrers siguin zona blava

Una vintena de comerços dels carrers Segrià, Cristòfol de Boleda, Segòvia i Alcalde Pujol, al barri de Joc de la Bola, sol·liciten a la Paeria que els aparcaments siguin de zona blava per facilitar la rotació de vehicles, ja que “molts clients han deixat de venir a comprar a les nostres botigues”, assegura Maria Dolors Garrido, gerent de Peixateries Gil. Explica que han recollit 147 firmes de veïns i clients que no troben lloc per estacionar en aquests carrers perquè algunes persones hi deixen els vehicles aparcats “permanentment”. També afirma que estan molt més afectats des que l’anterior govern municipal va tancar l’abril del 2021 l’accés al solar on es preveu el futur Parc de les Arts, que fins llavors servia de pàrquing.

Els comerciants denuncien la “persecució de la Guàrdia Urbana” als vehicles que paren momentàniament en doble fila per carregar les compres i veuen “desproporcionades” les multes de 200 € que s’imposen. Quan la Urbana va incorporar el maig del 2021 un cotxe amb càmeres que detecten infraccions i llegeixen matrícules, el seu intendent va explicar que prioritzaria les zones on hi ha més dobles files, entre aquestes Joc de la Bola.Els amos dels comerços del Joc de la Bola ja van recollir firmes el 2022 per sol·licitar la zona blava als carrers Segòvia, Cristòfol de Boleda i Segrià. La Paeria va obrir aleshores un procés participatiu no vinculant en el qual 173 veïns van votar a favor d’implantar-la i es van imposar als 154 que van optar per mantenir la zona blanca d’estacionament lliure i gratuït als seus carrers. “L’anterior govern va desestimar la nostra petició, i encara no sabem per què”, afirma la comerciant, que afegeix que “l’octubre passat vam manifestar la nostra preocupació a l’alcalde i a l’actual edil del barri, Begoña Iglesias, però mai vam tenir resposta”. La majoria dels comerciants que s’han adherit a la sol·licitud “som autònoms que patim una caiguda important en les nostres vendes des de fa temps”, conclou Garrido.Per la seua part, una portaveu de la Paeria es va limitar a assenyalar que cada any estudien les peticions de zona blava que rep i que ara ho estan fent amb la d’aquests comerciants.

L’entitat veïnal veu suficient l’aparcament que hi ha al barri

El president de l’associació de veïns de Joc de la Bola, Antoni Vila, va afirmar ahir desconèixer que els comerciants han reactivat la reclamació d’instal·lar zona blava en alguns carrers i considera que el barri ja té una gran zona d’aparcament pròxima al Camp d’Esports. Assegura que fa temps en una reunió amb la Paeria a la qual no van assistir comerciants es va acordar no crear zona blava i creu que implantar-la no eliminarà les dobles files. Per això, proposa que es converteixin els carrers del barri afectats en via d’un sol sentit eliminant el doble carril. “S’ha de debatre i buscar-hi una solució”, va apuntar. D’altra banda, va recordar que no disposen d’equipaments com un local social en condicions, llar de jubilats, pista esportiva ni piscines i va destacar que l’actual govern municipal encara no els ha explicat amb detall les seues intencions respecte al futur Parc de les Arts, al gran solar d’1,7 hectàrees del carrer Alcalde Pujol. Afirma que han sol·licitat en diverses ocasions una reunió amb la tinent d’alcalde responsable, Begoña Iglesias, però que encara no els han donat cita. “Ens sentim maltractats”, va assenyalar.