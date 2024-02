Detecten traços de perfil pedòfil en un acusat de violar la seua fillastra

L’Audiència de Lleida va jutjar ahir un home acusat de violar la seua fillastra quan aquesta tenia entre 8 i 9 anys i els psicòlegs del departament de Justícia van assenyalar que havien detectat traços que corresponen al perfil pedòfil. Així ho van declarar ahir durant la vista mentre que altres psicòlegs van donar plena credibilitat al relat de la nena. La sala va poder escoltar la prova preconstituïda en la qual la menor relata els fets denunciats. Segons va explicar a les psicòlogues, es trobava al domicili familiar a Lleida ciutat, estirada al sofà, quan el seu padrastre va entrar, la va agafar en braços i la va portar fins a l’habitació. “Em va posar al llit, va començar a tocar-me, fer-me petons amb llengua i em va posar la seua cosa dins del meu forat”, va relatar. La nena va dir que li va fer mal i que l’acusat va parar quan va entrar la mare de la nena. La dona va declarar que va insistir al veure que la seua filla no estava bé i que la nena li va acabar contant els fets, moment en el qual, va dir, va fer fora de casa l’acusat i va portar la nena al metge. La menor va dir que no era la primera vegada que passava. Un metge forense va declarar que la nena presentava una zona envermellida a la part de la vagina però no es van trobar proves de l’ADN ni semen. Per la seua part, l’acusat, que es troba en presó preventiva després de la denúncia, el juny del 2022, va negar els fets de forma rotunda. “Mai li faria mal a un nen i menys a una que he cuidat com si fos filla meua.” L’home va atribuir la denúncia a una revenja de la seua parella després de trencar ell la relació. La Fiscalia va demanar una condemna de 14 anys de presó al considerar que és autor d’agressió sexual, petició que l’acusació va elevar a 15 anys. La defensa va sol·licitar l’absolució.