Detenen a Lleida un home per agredir l'exparella, de la qual tenia una ordre d'allunyament

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dijous un home de 28 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar i trencament de condemna.

Els fets van tenir lloc a les 10:50 hores, quan una patrulla es va adreçar al CUAP de l’Avinguda Prat de la Riba on estaven atenent una possible víctima de violència de gènere. La dona els va explicar que mentre es trobava amb la seva ex-parella, que té una ordre de no apropament vers ella, aquest l’havia agredit físicament donant-li diverses empentes i cops de puny. La policia va poder observar que la dona tenia lesions a la cara. En aquell mateix moment es va personar al CUAP l’autor de la agressió, molt alterat i va exigir veure la víctima. Els agents el van identificar i van comprovar que tenia vigent una ordre de no apropament a menys de 200 metres de la dona. La policia el va detenir com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar i trencament de condemna.