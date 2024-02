Les actuacions de la Urbana a l'Horta pugen un 20%, amb més de 600 el 2023

La Guàrdia Urbana va efectuar més de 600 actuacions a l’Horta el 2023, un 20% que l’any anterior. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va saludar ahir els agents de proximitat que treballen en aquesta zona i va explicar que “des que va entrar en funcionament aquesta nova unitat fa tres mesos han fet 41 actuacions, un 25% més que en el mateix període de l’any passat”. Del total d’actuacions de la Policia Local a Lleida, el 5% són a l’Horta, mentre que el 2022 eren el 4,5%. Va afirmar que els veïns tenen contacte amb els agents de dilluns a divendres a través d’un mòbil corporatiu per denunciar, informar o consultar incidències. Aquests agents poden consultar els lectors de matrícula de les partides, fan seguiment dels abocaments incontrolats i col·laboren amb Mossos d’Esquadra per identificar sospitosos de robatoris. Aquest servei està format per sis agents distribuïts en dos torns, que patrullen per set zones.

D’altra banda, Larrosa va anunciar que la propera setmana es presentarà en comissió el pla de seguretat local i després es farà una sessió monogràfica per obtenir propostes. L’objectiu és aprovar-ho a la Junta Local de Seguretat del març, a la qual assistirà el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.