La Paeria adjudica a Acciona la neteja dels edificis municipals

La Paeria ha adjudicat a Acciona Facility Services per un import d’11.572.414,18 euros i un període de quatre anys el servei de neteja d’edificis i locals municipals, excepte els ubicats a les entitats descentralitzades de Sucs i Raimat. Al concurs es van presentar també quatre empreses més: Fovasa; La Bruixa Neteges Generals i Manteniments; Clanser; i Serveis de Personal i Neteja.

Es tracta d’un dels contractes més grans que licita l’ajuntament i la firma elegida forma part del grup Acciona, que té com a vaixell insígnia la que és una de les set principals constructores espanyoles que cotitzen a la borsa i figura a la llista de les cent més grans del món. Aquesta empresa presta serveis de vigilància, conservació i manteniments d’edificis. Per la seua part, Clanser s’encarregarà de la neteja dels locals municipals de Sucs i Raimat, per 352.832,85 euros, i Ezsa Sanidad Ambiental, del control de plagues dels edificis municipals en general, per 170.513,20 euros.