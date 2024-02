La Paeria de Lleida posa 718 denuncies per infraccions a les ordenances municipals durant el 2023

detail.info.publicated ACN Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida va posar 718 denúncies per infraccions a les ordenances municipals durant l'any 2023. Concretament, 439 es van posar per infraccions en el reglament de civisme i convivència, 141 al de tinença d'animals i 115 al de la neteja viària i gestió de residus. A més, durant l'any passat l'Ajuntament va posar 22 denúncies per infraccions lleus de l'ordenança municipal d'ús de la via pública per utilitzar o ocupar la via pública sense autorització amb ànim de lucre. Així mateix, la Paeria va denunciar una infracció greu dins del reglament del taxi, per prestar el servei sense llicència perceptiva.

Les 439 denúncies en el marc de l'ordenança de civisme i convivència són de caràcter lleu. El 42% són per no respectar el descans del veïnat, el 25% per efectuar necessitats fisiològiques a la via pública i el 23% per consum de begudes alcohòliques en llocs no autoritzats.

Respecte a l'ordenança de tinença d'animals, el 34% són infraccions lleus d'animals no perillosos, mentre que la resta correspon a infraccions d'animals potencialment perillosos.

En relació amb les infraccions d'animals no perillosos, el 44% són per tenir un gos que ocasiona molèsties al veïnat i el 23,5% per no recollir els excrements o orins de l'animal. Pel que fa a les infraccions d'animals perillosos, 70 denúncies són greus per manca de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i 19 són per portar un gos potencialment perillós en lloc públic sense morrió o sense cadena.

Les denúncies que s'han formulat dins de l'ordenança municipal de neteja viària i gestió de residus han estat lleus i el 96% han estat per abandonar, abocar o vessar algun residu a la via pública.