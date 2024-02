Infraestructures de la Generalitat ha rebut una oferta, de l’UTE Ingeprojects-IGCBN, per al contracte per a la direcció de les obres de la nova estació d’autobusos, prevista als Docs i l’entorn de la Meta, al costat de l’estació de trens. Les obres ja van ser adjudicades el mes de desembre passat a l’empresa Copisa Constructora Pirenaica SA per 36.639.049,37 euros.