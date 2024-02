Aquest serà el recorregut de la Rua de Carnaval a Lleida i els carrers que es tallaran

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Carnaval de Lleida viurà un dels seus moments més àlgids aquest dissabte a la tarda amb la Gran Rua de Carnaval. La Guàrdia Urbana de Lleida ha previst alguns desviaments i talls de trànsit per facilitar i garantir la seguretat dels participants i assistents a la desfilada.

La Gran Rua, que iniciarà el recorregut a les 18 hores del proper dissabte, sortirà del carrer de Santa Cecília, al costat dels Camps Elisis, i passarà per l’avinguda de les Garrigues, el Pont Vell, l’avinguda de Francesc Macià i la rambla de Ferran, per desfer el recorregut i tornar fins al punt de sortida.

Recorregut de la rua de Carnaval.Paeria Lleida

Per garantir la formació prèvia, la desfilada i la sortida posterior de la comitiva de carrosses i comparses que conformaran la Rua, s’han previst els següents desviaments en l’itinerari:

A les 15.00 hores es tallaran els vials d’accés als Camps Elisis, i únicament es permetrà accedir-hi a les carrosses i comparses que participaran en la Rua. Els punts de tall seran les cruïlles de camí de Granyena amb l’avinguda Tarradellas, avinguda Alacant amb els carrers Eduardo Velasco i Santa Cecília amb l’avinguda Garrigues.

A les 17.00 hores està previst tallar l’avinguda Garrigues i el Pont Vell per donar seguretat al públic que es concentrarà en la part inicial del recorregut i afavorir el muntatge de les tanques de protecció que operaris de l’empresa de serveis instal·laran en la cruïlla de l’avinguda Garrigues amb carrer Santa Cecília.

A les 17.30 hores està previst iniciar la resta de desviaments que permetin deixar lliures de circulació la totalitat del recorregut de la Rua. A tal efecte es desviarà l’avinguda Madrid a l’alçada de la plaça Espanya. Es desviarà l’avinguda del Segre a l’alçada del carrer Roger de Llúria i el carrer Anselm Clavé a l’alçada del carrer Comtes d’Urgell. Es permetrà circular per l’eix Príncep Viana – Victorià Muñoz en ambdós sentits. Aquest trànsit no podrà entrar des de la plaça Berenguer IV cap a l’interior de la Rambla Ferran.

Els desviaments de trànsit previstos es mantindran fins que concloguin les tasques de neteja de la calçada i la retirada de les tanques de protecció que es col·locaran, per seguretat del públic, en diferents punts del recorregut de la Rua.

A més, des de la Guàrdia Urbana de Lleida es fan algunes recomanacions:

- No es podrà creuar el riu amb el vehicle pel Pont Vell a partir de les 17 h. Qualsevol dels altres ponts han de permetre el trajecte sense dificultats.

- Els veïns del barri de Noguerola podran entrar i sortir de la zona per l’avinguda del Segre (sector Pardinyes). Per la seva banda, mentre duri la Rua, la connexió amb vehicle entre el barri de Pardinyes i el centre de la ciutat no es podrà fer per l’avinguda del Segre. S’haurà de realitzar per Comtes d’Urgell i Prat de la Riba

- Els autobusos de les línies que circulen per l’itinerari de la Rua també seran desviats.

- El pas de la Rua del Carnestoltes per la plaça d’Agelet i Garriga alterarà, com en anteriors edicions, el normal funcionament del pàrquing soterrat de la plaça de Sant Joan entre les 18 i les 20 h.