La CHE rebaixa el risc d'inundació de Cappont i desencalla el projecte de l'institut

El barri de Cappont deixarà de ser zona inundable en un període de retorn de 100 anys per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), la qual cosa permetrà desencallar el projecte per construir l’institut, ampliar el seu CAP i desenvolupar l’Àrea Residencial Estratègica, entre altres actuacions. Així ho van anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, que van detallar que la CHE ha acceptat les al·legacions de la Paeria i ben aviat publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat una actualització del Sistema d’Informació Territorial de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (SITEbro), en la qual Cappont només serà considerada zona inundable en un període de retorn de 500 anys. Aquest factor ha estat el principal impediment per fer l’institut i altres equipaments al barri. Precisament el novembre passat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va emetre un informe desfavorable al projecte de l’institut per ser zona inundable, la qual cosa va impedir a la Generalitat acceptar la cessió del solar de l’ajuntament per a aquest equipament, darrere del col·legi Frederic Godàs, entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu i Riu Besòs.

“És de les millors notícies que he rebut i dono les gràcies a la CHE i al ministeri de Transició Ecològica per atendre els nostres arguments tècnics”, va dir Larrosa, que es va reunir amb associacions de veïns i comerciants de Cappont i representants de les famílies dels tres col·legis del barri per informar-los d’aquest canvi. L’alcalde va dir que la no-inundabilitat del barri es farà oficial en uns mesos, quan acabi la fase d’exposició pública de l’actualització del SITEbro. No obstant, va avisar que Cappont continuarà sent inundable durant un període de retorn de 500 anys, “la qual cosa ens força a avançar en la construcció d’un dic de contenció a les comportes de la Mitjana”. Va dir que ben aviat licitaran el pla per fer-ho per 127.000 euros i que Endesa està ultimant un pla per augmentar l’altura de les comportes de Pardinyes. Va afegir que aquest canvi permetrà reprendre la reforma del col·legi Camps Elisis i la nova escola bressol, així com l’ampliació de la Fira.Respecte a l’institut, Larrosa va dir que “els terrenys estan cedits i falta que l’ACA n’avali el traspàs”. Va destacar que aviat es reuniran amb Educació per veure en quin punt es troba el projecte. “Després de molts anys de treball, per fi ho tenim a tocar”, va concloure Larrosa.

Inversió de 30 milions per modernitzar el reg de Pinyana

La Mancomunitat de Pinyana aprovarà pròximament invertir 30 milions d’euros per modernitzar el reg al sector 3, que inclouria la zona de la Portella, Benavent, Torre-serona i Corbins i unes 70 hectàrees de Lleida, i també ultima la del sector 5, que afectaria 2.200 hectàrees de la capital. Una inversió de la qual ahir es va informar en el Comitè Estratègic de l’Aigua, en què també es va deixar constància que la Junta de Sequiatge ja ha estrenat la millora del reg de 1.300 hectàrees a l’Horta que permet estalviar un 30% d’aigua. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que el 93% del consum d’aigua de la ciutat va per a usos agraris i que la seua xarxa ha aconseguit un nivell d’eficiència i aprofitament de l’aigua “molt alt, del 85%”. També es va informar que ultimen amb la CHE la posada en marxa de la planta potabilitzadora al costat del pantà de Santa Anna, en desús des de la seua inauguració el 2010.