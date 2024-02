“EI conductor anava begut i drogat i va mostrar una actitud passota”

Els agents dels Mossos d’Esquadra que la nit del 17 de setembre del 2021 van interceptar el conductor de Lleida de 40 anys acusat d’atropellar mortalment una parella de motoristes a l’A-22 entre Lleida i Alpicat i fugir van declarar ahir davant de l’Audiència de Lleida que anava begut i drogat i que la seua actitud era “passota i poc col·laborativa”. S’ha de recordar que l’acusat –que declararà avui al sol·licitar-ho així la defensa– s’enfronta fins a una petició de deu anys de presó en el que és el primer judici que acull aquest tribunal per víctimes de trànsit. Està acusat de sengles delictes d’homicidi per imprudència en concurs amb delictes viaris (alcohol i drogues) i un delicte d’abandonament del lloc del sinistre.

Els agents van detectar el vehicle de l’acusat a l’altura de la rotonda del Jardiland. No sabien res de l’accident. “Vam veure un totterreny pickup que feia molt soroll i presentava danys, el vam seguir i li vam donar l’alto. El conductor, que mostrava un evident estat d’embriaguesa, ens va dir que havia tingut un accident però sense més detalls. Va passar un conductor que ens va explicar que a l’autovia hi havia un sinistre amb possibles morts i va ser quan vam lligar caps”, va dir un dels policies. Un altre agent va explicar que “durant tota l’estona es va mostrar com si allò no anés amb ell. Va dir que havia begut i consumit en un bar d’Almacelles però no col·laborava i va interrompre dos vegades la prova”. Va marcar 0,83 mg/l en el test d’alcohol i positiu en cocaïna i marihuana.Ahir també va declarar el transportista que va alertar del sinistre. “Em va avançar una pickup a entre 130 i 140 km/h i se’n va anar cap a la cuneta. Feia esses i més endavant vaig veure com un espetec. Vaig pensar que havia xocat contra la barrera de seguretat. El vehicle va quedar perpendicular a la via i se’n va anar sense baixar. A mesura que avançava vaig veure que havia xocat amb alguna cosa. Vaig baixar i vaig veure dos persones. El conductor no va baixar. La víctima (home) no respirava. Vaig veure un segon casc i a uns 15 metres una dona que estava sense respirar”.En el sinistre van morir Josep Pepo Lladonosa, de 41 anys, i Maria Masip, de 39. Eren parella i tornaven de sopar. El pare de l’home mort va declarar com a testimoni i va afirmar que “només vull que es faci justícia, cap pare no hauria de passar per això”. El judici continuarà avui amb els mossos que es van fer càrrec de l’atestat i de la investigació del sinistre. També de l’acusat, que ahir prenia apunts de les declaracions. Està en llibertat amb càrrecs. Després de ser arrestat va passar prop d’un mes en presó provisional.