El pavelló 3, alberg per a la campanya de la fruita amb 22 places menys

El pavelló 3 de la Fira de Lleida tornarà a ser utilitzat com a alberg per a les persones que vinguin a Lleida aquest estiu per treballar durant la campanya de recollida de la fruita sense tenir allotjament. L’equip de govern va informar ahir a la comissió municipal d’Acció Social de la planificació d’aquest dispositiu, que tindrà una capacitat màxima per a 100 persones, 22 menys que l’estiu passat. A més a més de l’allotjament nocturn, oferirà esmorzar i sopar i serveis de dutxa, consigna i bugaderia. També hi haurà un procés d’acompanyament i vigilància de la salut dels assistents.

L’any passat aquest alberg va atendre un total de 935 persones, un 56% més que l’any 2022, any en què les gelades van minvar la collita de fruita, per la qual cosa hi va haver menys demanda de temporers. En total es van facilitar 6.278 allotjaments per a 862 persones, incloent tant les que van anar al pavelló 3 com les que es van instal·lar en algun dels habitatges que va cedir l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU). Per a la campanya d’aquest any també es preveu habilitar pisos de lloguer per als temporers, però encara no s’ha concretat els que hi haurà disponibles.L’actual govern municipal també va anunciar a finals de l’estiu passat que la seua intenció per a aquest any era habilitar dos construccions modulars en zones agràries per poder allotjar temporers. Sobre això, el tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va detallar que es preveu poder comptar-hi, però va explicar que encara no sap si serà possible que estiguin a punt aquest estiu. Va al·legar que els terminis per poder habilitar-los depenen de l’àrea d’Urbanisme, que és la que licitarà la instal·lació dels mòduls i en determinarà la ubicació.Per la seua part, el grup municipal d’ERC va denunciar la reducció de places que el govern ha fet al pavelló 3, i va recordar que l’any passat n’hi havia 122, mentre que per a aquest només n’hi ha 100. “Ens preocupa i molt la tendència a la reducció generalitzada de les polítiques socials per poder atendre a persones vulnerables quan les entitats socials ens diuen que cada vegada hi ha més vulnerabilitat”, va dir la regidora Sandra Castro, que va assenyalar que va passar el mateix amb la retallada a les beques menjador. És per aquesta raó que va demanar a Enjuanes “que replantegi la seua postura i no redueixi el nombre de places”. Castro també va recordar que el PSC “ha dinamitat tot just entrar al govern” el seu projecte per construir un alberg al barri de Pardinyes.