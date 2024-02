La Policia Nacional entrega a la Paeria estris de jardineria de partides de 'maria'

La Policia Nacional va fer ahir la primera entrega a Lleida de material de jardineria que ha estat decomissat en batudes contra el tràfic de marihuana. Concretament, el cos policial va donar a la Paeria un total de 10.000 testos de dimensions grans i 4.500 de més petits, així com sis dipòsits d’aigua de gran capacitat, divuit bases per a la germinació de llavors i al voltant de 8.000 canyes utilitzades per al creixement vertical de les plantes. L’entrega es va fer prèvia autorització judicial.

El material procedeix de dos partides de l’any passat, una al juliol, quan es van decomissar 5.200 plantes de marihuana a l’interior de dos xalets situats Ciutat Jardí, i l’altra l’octubre passat en dos naus del polígon Els Frares, on van trobar 7.242 plantes de marihuana i 33,1 quilos en cabdells. En l’acte d’entrega van assistir el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, juntament amb el comissari en cap de la Policia Nacional a Lleida, José Manuel García Catalán, i la inspectora Eva Freixa, mentre que per part de la Paeria hi van assistir la tinent d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana i Sostenibilitat, Begoña Iglesias, així com el director de l’Escola Municipal de Jardineria, Oriol Arnau. El material es destinarà al centre i al servei de Parcs i Jardins.