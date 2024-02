Primer taxi elèctric a la ciutat

La ciutat de Lleida disposa del seu primer taxi cent per cent elèctric i, per tant, de zero emissions. Fins ara, a la flota hi havia alguns cotxes híbrids, però no totalment elèctrics. Pedro Pérez, taxista soci de la cooperativa Tele Ràdio Taxi, ha decidit invertir en aquest vehicle ecològic i assegura que li ha costat entre un 25 per cent i 35 per cent més que un de convencional, però recalca que li suposarà un estalvi del 70 o 80 per cent en combustible, per la qual cosa la inversió el compensa. “Per a aquesta feina, en la qual el noranta per cent del temps vaig per la capital, és l’ideal”, argumenta.

Explica que disposa d’un carregador al seu propi pàrquing, de manera que té la possibilitat d’endollar a la nit el cotxe (un Skoda Enyaq) i detalla que amb unes quatre hores de càrrega té autonomia per poder circular entre dos i tres dies. Reconeix que precisament la facilitat per poder carregar a casa seua i el fet de treballar sol li ha permès fer el pas del vehicle de gasoil, que havia utilitzat des que va començar al sector l’any 1996, a l’elèctric. Per aquesta raó, considera que si s’habilitessin punts de càrrega ràpida a les parades de la capital d’ús només per als taxistes, que permetessin recarregar la bateria del vehicle en una mitja hora, “més companys” es passarien també al vehicle de tipus elèctric.En aquest sentit, el president de Tele Ràdio Taxi, Xavi de Juan, va afirmar que en una pròxima reunió amb l’ajuntament sol·licitaran l’adequació d’aquests punts de càrrega elèctrica exclusius per a taxistes, per no haver d’utilitzar els públics que ja existeixen i haver d’esperar si eventualment estan ocupats. “La Paeria hauria de donar facilitats perquè el col·lectiu pugui apostar pel vehicle elèctric”, va subratllar, amb aquests llocs de recàrrega que els garanteixin la disponibilitat. Va elogiar l’aposta personal del taxista “que s’ha arriscat a fer la inversió” en un vehicle elèctric i també va remarcar que el futur s’encamina cap aquesta direcció en diferents sectors professionals, per la qual cosa el seu col·lectiu no s’hauria de quedar enrere.De Juan va afegir que aprofitaran la reunió amb la Paeria per plantejar altres qüestions, com ara demanar una millora general de la senyalització vertical de la ciutat i, en concret, recol·locar el senyal de taxi davant de l’estació de tren, que destaca que està mal situada.