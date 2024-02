“Regalar un smartphone a nens de 8 o 9 anys és una barbaritat”

“Regalar un smartphone a nens de 8 o 9 anys, que és quan acostumen a fer la primera comunió, és una barbaritat.” Així ho va indicar ahir Alberto Soler, psicòleg especialista en psicologia clínica i de la salut, que va pronunciar la conferència Efectes i riscos de les pantalles en nens/es d’Educació Primària. Com educar en un bon ús, en el marc de les III Jornades DOTSS (Desenvolupament d’Organitzacions i Territoris Saludables i Sostenibles) de la Universitat de Lleida (UdL). Defensa que fins als dos anys els petits “no haurien de tenir cap exposició a pantalles perquè estudis indiquen que influeix en el desenvolupament del cervell i el llenguatge”, però alerta que “l’etapa dels vuit o nou anys és encara més crítica”. Subratlla que utilitzar el mòbil sense supervisió d’aquesta edat comporta “perills socials” com per exemple un accés fàcil a la pornografia. Creu que els setze anys és una bona edat per utilitzar l’smarphone amb autonomia i apunta que, si se’ls dona abans, ha de ser “amb molta supervisió”. “La clau és la maduresa, que està relacionada amb l’autocontrol i l’empatia”, remarca. Soler també avisa del risc d’utilitzar els dispositius tecnològics com a “nanny digital”. “Destaco sobretot la meua empatia i solidaritat amb les famílies, però és una mala decisió utilitzar dispositius digitals per regular les emocions dels nens, com a anestèsic emocional, perquè les seues emocions poden acabar depenent dels dispositius. És com afartar-se de menjar perquè disminueix l’estat d’ansietat, funciona, però no té sentit ni és recomanable”, argumenta.

La pròxima conferència de les jornades es preveu per al 15 de maig a càrrec de Nemesis Sexologia i versarà sobre pornografia, adolescència i Intel·ligència Artificial. N’hi haurà una altra a l’octubre encara per concretar.

