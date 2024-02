Atropella un vianant a Lleida i es nega al test d'alcoholèmia

La Guàrdia Urbana va denunciar penalment dimecres a la nit un conductor de 71 anys que es va negar a sotmetre’s al test d’alcohol després d’atropellar un vianant. Va ser denunciat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el trànsit per rebutjar la prova.

Els fets van ocórrer a les 23.40 hores a l’avinguda Catalunya, quan un vehicle va atropellar un adolescent de 16 anys que creuava per un pas zebra i tenia el semàfor en verd. El vianant va resultar ferit de caràcter lleu.

Al lloc van acudir Guàrdia Urbana i el SEM, que va atendre el ferit. Per la seua part, el conductor no va voler fer el test, per la qual cosa va ser imputat. El turisme va ser immobilitzat al dipòsit municipal.