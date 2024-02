Absolts els urbans de Vila-seca acusats d'apallissar un lleidatà

L’Audiència de Tarragona ha absolt els dos agents de la Policia Local de Vila-seca acusats de clavar una brutal pallissa a un lleidatà l’any 2013. La jutge considera que les proves exposades en el judici, que es va dur a terme del 27 al 30 de novembre del 2023, plantegen “dubtes raonables” que fossin els responsables de l’agressió. Els policies estaven acusats de tortures greus i intent d’assassinat, delictes pels quals la Fiscalia els demanava inicialment vint anys i tres mesos de presó. També han quedat absolts l’ajuntament de Vila-seca, com a possible responsable civil dels danys a l’home, i el llavors cap de la Policia Local, que va arribar a anar a judici encara que la Fiscalia va retirar l’acusació de falsedat documental i encobriment a l’inici de la vista. La sentència analitza els indicis que es van posar a sobre de la taula durant el judici, a partir dels testimonis i l’anàlisi. El text reconeix que hi ha “forts i poderosos dubtes sobre la certesa dels fets denunciats” i afirma que hi ha una “impossibilitat de poder determinar com van succeir els fets”, per la qual cosa absol els agents de tots els presumptes delictes.

En el judici, la víctima va assenyalar que no recordava res del succeït, que va tenir lloc el gener de l’any 2013 a la sortida d’una discoteca a la Pineda. Segons el seu relat, va anar a la discoteca després de sopar amb uns amics. El següent que recorda, va dir, és trobar-se a la porta de l’apartament de Salou propietat de la seua germana, amb restes de sang i amb dolor. Es va quedar adormit al replà i, quan es va despertar, es va adonar que no tenia les claus, que les havia deixat al seu vehicle i que seguia a l’aparcament de la discoteca. Quan es dirigia cap allà, va començar a trobar-se malament fins que un ciutadà el va trobar i va trucar a una ambulància. Va ser ingressat a l’hospital de Santa Tecla de Tarragona nou dies i, després de rebre l’alta, va tornar a Lleida. Pocs dies després va tornar a ingressar a l’hospital. Per al Ministeri Públic, les lesions que patia “eren de tal gravetat que van implicar compromís vital, atès que si no hagués rebut atenció mèdica hauria mort”. La víctima va assenyalar que pensava que l’havien atropellat fins que un any i mig després dels fets va rebre un anònim al seu domicili a Lleida que implicava dos policies locals de Vila-seca. Llavors, va presentar la denúncia i es va iniciar la investigació.