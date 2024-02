Reclamen 90.821 € als propietaris d'un bloc enderrocat de la Mariola

L’ajuntament de Lleida reclama el pagament de 90.821,72 euros als 21 propietaris del bloc F escala 6 del Grup Mariola per enderrocar subsidiàriament l’edifici després de ser declarat en ruïna econòmica, una actuació que el consistori va dur a terme l’estiu passat després que els propietaris d’aquests habitatges no atenguessin les ordres ni paguessin les multes coercitives per assegurar l’estabilitat de l’edifici. L’immoble va ser declarat en ruïna econòmica el febrer de l’any passat després que els tècnics municipals i agents de la Guàrdia Urbana l’inspeccionessin arran de registrar-se una fuita d’aigua. Els mesos posteriors el consistori va anar notificant als propietaris el mal estat de l’edifici i informant de la necessitat d’abandonar l’immoble, alhora que va encarregar a una empresa especialitzada un pressupost del que costaria la demolició.

Poc abans que comencés l’enderroc, la Guàrdia Urbana va inspeccionar l’edifici i va poder corroborar que els accessos estaven oberts i que “tot el terra està ple d’escombraries i excrements, no hi ha ni un sol WC que funcioni i els sanitaris estan arrancats de terra”. Així mateix van corroborar que l’immoble estava sense llum i que era utilitzat per toxicòmans, que també hi pernoctaven. Per tot això el cos policial va instar a la demolició immediata de l’edifici al ser “un perill per a la salut pública al no complir les condicions mínimes de seguretat i habitabilitat”. Mesos després, a l’agost, els agents van revisar una vegada més l’immoble després d’un avís d’incendi en una de les plantes.Arran d’aquesta última inspecció la Paeria va ordenar el desallotjament immediat de l’edifici i la demolició, que va anar a càrrec de l’empresa B-Biosca. Els treballs de demolició van acabar el 30 d’octubre passat i van presentar el certificat de final d’obres l’11 de desembre, moment en el qual el consistori va fer els tràmits per reclamar als propietaris de l’edifici el pagament pels costos de la demolició, que B-Biosca va quantificar en 90.821,72 euros. En total hi ha 21 propietaris per als 16 habitatges que hi ha a l’edifici, la meitat dels quals són fons d’inversió, vinculats majoritàriament a entitats bancàries, així com particulars i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Fa anys que els veïns denuncien la degradació dels blocs del Grup Mariola.