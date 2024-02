Alarma per una sèrie de petites explosions a l'Eix Comercial de Lleida

detail.info.publicated Redacció

L'incendi en un quadre elèctric al carrer Daniel, perpendicular al carrer del Carme, a l'Eix Comercial de Lleida, ha provocat una sèrie d'explosions que han alarmat els veïns i transeünts que passaven pel carrer.

Els fets s'han produït a les 13:18h, quan un quadre elèctric situat al carrer Daniel s'ha cremat per causes que encara es desconeixen. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han tallat el carrer del Carme per motius de seguretat, i també hi han acudit els Bombers. En principi, no hi hauria hagut ferits.