Declara que el seu company de pis a Esterri la va amenaçar i violar després que es negués a casar-se amb ell

Una dona ha declarat aquest dimecres a l'Audiència de Lleida que el 12 de desembre de 2020 el seu company de pis a Esterri d'Àneu la va amenaçar de mort i la va violar durant un trajecte en cotxe cap a Tarragona. Segons la denunciant, l'home va aprofitar el viatge per demanar-li matrimoni, però ella s'hi va negar. Llavors, l'acusat va aturar el vehicle en una zona boscosa, va treure una navalla i la va apropar al pit d'ella dient-li: "Almenys tingues sexe amb mi o et mataré". Tot seguit, la va forçar per violar-la. Els mossos van trobar restes de líquid seminal al cotxe de l'acusat, que ha dit que dies abans dels fets hi havia tingut sexe amb una prostituta i ha negat les acusacions. S'enfronta a 13 anys de presó.