Nou de cada deu veïns de Lleida ciutat utilitzen WhatsApp

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Segons l’última edició de l’Estudi sobre l’ús de les xarxes socials a Espanya de The Social Media Family, que analitza les diferents plataformes a les ciutats més grans, nou de cada deu lleidatans compten amb un perfil verificat a WhatsApp, un percentatge que no s’ha mogut els últims quatre anys.

En concret, 126.700 lleidatans utilitzen aquesta popular aplicació de missatgeria instantània, que està a punt d’incorporar noves funcions, com la possibilitat de fixar esdeveniments planificats automàticament. Des de fa poc també permet bloquejar missatges de contactes desconeguts sense haver d’obrir-los. Per a això, només cal pressionar la notificació i seleccionar l’opció per bloquejar el remitent.