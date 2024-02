WhatsApp sense límit d'edat

Set estudiants del cicle formatiu en Atenció a Persones en Situació de Dependència del col·legi Episcopal de Lleida es reuneixen cada setmana amb gent gran a les parròquies Santa Teresina i Sant Antoni M. Claret de Lleida per compartir consells i experiències sobre les noves tecnologies i, més concretament, sobre l’app de missatgeria instantània WhatsApp.

Es tracta d’una activitat impulsada conjuntament per aquest centre escolar i Càritas per posar en contacte persones de diferents generacions. “Volem crear un espai de convivència i d’intercanvi d’experiències entre grans i joves”, explica la professora de l’Episcopal Pilar Agustín, mentre afegeix que “hem començat amb un taller sobre l’ús de WhatsApp, però això és només una excusa per afavorir un vincle intergeneracional”. Les sessions, que se celebraran durant tot el curs escolar, es duen a terme cada dimecres: una setmana a Santa Teresina i la següent a Sant Antoni M. Claret. Els alumnes ensenyen als grans funcionalitats de l’app com ressaltar paraules en negreta, compartir contactes, fixar xats com a favorits, destacar missatges o buscar paraules. Els participants posen en pràctica els conceptes a través dels seus mòbils, acompanyats tota l’estona dels joves. Encara que la setmana que ve finalitzen les formacions sobre WhatsApp, “organitzarem noves trobades en les quals els estudiants impartiran tallers sobre jocs de taula, hàbits de vida saludables o primers auxilis”, assegura Agustín, que valora molt positivament els resultats i l’acollida de l’activitat. Tant Agustín com Serge Moukuuanc, tècnic del programa Joves en Valors de Càritas, van destacar que la intenció és continuar amb les trobades de cara a l’any vinent i ampliar-les a més parròquies.

Nou de cada deu veïns de Lleida ciutat utilitzen aquesta app

Segons l’última edició de l’Estudi sobre l’ús de les xarxes socials a Espanya de The Social Media Family, que analitza les diferents plataformes a les ciutats més grans, nou de cada deu lleidatans compten amb un perfil verificat a WhatsApp, un percentatge que no s’ha mogut els últims quatre anys. En concret, 126.700 lleidatans utilitzen aquesta popular aplicació de missatgeria instantània, que està a punt d’incorporar noves funcions, com la possibilitat de fixar esdeveniments planificats automàticament. Des de fa poc també permet bloquejar missatges de contactes desconeguts sense haver d’obrir-los. Per a això, només cal pressionar la notificació i seleccionar l’opció per bloquejar el remitent.