Surt il·lesa a Lleida al xocar amb la furgoneta i cremar-se el vehicle

Una conductora va sortir il·lesa aquest dimecres després de sortir de la via i incendiar-se la seua furgoneta a l’encastar-se contra un fanal a l’avinguda Victoriano Muñoz de Lleid, al barri de Cappont. Els serveis d’emergència van rebre l’avís del sinistre a les 14.42 hores. Per causes que es desconeixen, la conductora va perdre el control del vehicle i va acabar xocant. Al lloc va acudir una dotació dels Bombers, que va extingir les flames, així com una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques.