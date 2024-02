L'IRTA desenvolupa un simulador en temps real per ajudar els regants a planificar millor els conreus en sequera

detail.info.publicated ACN

L'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, ha desenvolupat una eina per ajudar els regants a planificar els conreus fent una gestió de l'aigua el més eficient possible. Amb el nom 'Irriland', el simulador identifica en temps real quanta aigua hi ha disponible i quanta en necessita el conreu i, a partir d'aquí, utilitza imatges satèl·lit i intel·ligència artificial per crear diferents escenaris sobre com utilitzar l'aigua de manera més eficient per aconseguir una determinada producció. L'objectiu és ajudar les comunitats de regants en la presa de decisions. De fet, el canal d'Urgell ja ha tingut en compte aquesta eina en el disseny del seu nou sistema informàtic per repartir l'aigua equitativament en la pròxima campanya.