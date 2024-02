Sorpresos robant a la zona de l'ensorrament del Centre Històric de Lleida

La Guàrdia Urbana va arrestar ahir de matinada dos homes de quaranta-sis anys que van ser sorpresos robant en una retroexcavadora que treballava a l’edifici col·lapsat hores abans al carrer Boters, al Centre Històric. Al voltant de les 01.40 hores, la Policia Local va rebre l’avís que dos persones havien saltat la tanca que delimitava la zona de l’ensorrament. Els agents que van acudir al lloc van localitzar dos individus amb una maça i un martell a les mans. A la zona també hi havia una retroexcavadora amb un vidre fracturat i l’interior damunt davall. Per tot això, van procedir a la detenció d’A.K. i d’A.H.D., tots dos de quaranta-sis anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a l’interior de vehicle. L’edifici situat al número 22 del carrer Boters es va ensorrar dimecres mentre dos operaris treballaven a demolir-lo, com va publicar SEGRE. Un d’ells era dins i va sortir segons abans que l’immoble es col·lapsés.

La Paeria va evacuar de forma preventiva trenta-quatre veïns de cinc blocs limítrofs, la majoria dels quals van poder tornar a les seues llars en les següents hores (més informació a la pàgina 7). L’avís d’emergència es va rebre poc abans de les dotze del migdia de dimecres i al lloc van acudir quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que es van activar de forma preventiva però que finalment no van haver d’actuar perquè l’aparatós accident es va saldar sense danys personals. Tècnics municipals van revisar l’estructura dels números 17, 19 i 25 del carrer Boters i al 31 i 33 del carrer Múrcia i van concloure que no estaven afectats per la caiguda de l’edifici.

D’altra banda, dos menors de 15 i 17 anys van ser arrestats per la Urbana dimecres a la nit acusats de robar en una furgoneta estacionada al carrer la Portella. Els agents els van localitzar un tornavís i unes tenalles. Després de comprovar que a pocs metres hi havia un vehicle amb la porta forçada i l’interior regirat, van procedir a arrestar-los per un delicte de robatori amb força en interior de vehicle.