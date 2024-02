Els veïns desallotjats al carrer Múrcia de Lleida tornen a casa

Els veïns del número 33 del carrer Múrcia desallotjats dimecres arran del col·lapse d’un edifici de Boters van poder tornar cap al migdia d’ahir a casa després que tècnics municipals verifiquessin que l’estructura és segura.

Aquests veïns van ser evacuats per prevenció després de l’ensorrament juntament amb els del número 31 del mateix carrer i els del 17, 19 i 25 de Boters. En total es van desallotjar 34 persones, però els del número 33 van ser els únics que no van poder tornar a les seues cases dimecres perquè els tècnics de l’ajuntament van tapiar l’entrada a l’espera de garantir que l’edifici és segur. L’ajuntament els va oferir un allotjament i tres persones el van sol·licitar, cinc més van rebre atenció dels serveis socials i la resta de veïns no van demanar cap tipus d’assistència al tenir un allotjament on passar la nit.

Finalment, ahir al matí els tècnics municipals van fer una última revisió de l’edifici juntament amb operaris de l’empresa B-Biosca, que s’encarrega de la demolició del bloc de Boters a instàncies de la Paeria, i agents de la Guàrdia Urbana. “Hem revisat totes les plantes de l’edifici i no veiem indicis que l’estructura estigui danyada o sigui insegura, per la qual cosa ja hem avisat els veïns del bloc que poden tornar a les seues cases si volen”, va assegurar un tècnic municipal. Al migdia, la majoria dels veïns ja eren als seus habitatges i es van mostrar alleujats i agraïts als tècnics municipals. “Déu-n’hi-do quins dos dies portem, però per fi tot aquest culebró s’ha acabat”, va dir un dels residents en el número 33 del carrer Múrcia.

Paral·lelament, els operaris de B-Biosca van acabar ahir la demolició del número 22 del carrer Boters que va patir l’ensorrament. Les tasques d’ahir es van centrar en la retirada de runa i la neteja del solar després que el dia anterior una gran retroexcavadora acabés de demolir el que quedava de l’immoble. Val a recordar que aquest edifici estava declarat en ruïna econòmica per l’ajuntament, que va ordenar enderrocar-lo a la propietària, una particular. Aquesta va entregar les claus de l’immoble a la Paeria perquè procedís a la demolició de forma subsidiària, és a dir, que els treballs els encarrega el consistori però després passarà la factura al seu titular.D’altra banda, ahir dijous la Guàrdia Urbana va arrestar a la nit dos persones per robar estris de la retroexcavadora que va enderrocar el bloc del carrer Boters.