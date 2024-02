Veïns del Centre Històric de Lleida, sobre l'ensorrament d'un edifici: “Hem tingut un bon ensurt”

Els veïns dels edificis limítrofs al bloc de Boters que es va col·lapsar ahir al migdia van viure la jornada entre la sorpresa de l’incident i els dubtes de si ahir podrien tornar a les seues llars. I és que la majoria d’ells no es va preocupar quan va sentir el soroll de l’edifici a l’ensorrar-se, ja que pensaven que eren part dels treballs de demolició dels últims dies. “Fins que no hem vist el núvol de pols no ens hem adonat que això anava de debò”, va assenyalar Alexandra, una de les veïnes que va ser evacuada de casa seua per seguretat i no va poder tornar fins passades les set de la tarda. “Com que ja portaven diversos dies d’obres per enderrocar el bloc al sentir el soroll no ens hem preocupat, crèiem que era una cosa normal”, va afegir aquesta veïna, que va admetre que quan es va adonar de la gravetat de la situació “he tingut un bon ensurt, però el pitjor ja ha passat i després d’estar unes hores esperant al carrer ja tornem a ser a casa”.

Un altre veí del mateix número tampoc es va preocupar quan va sentir l’esfondrament. “Tot just hem sentit alguna cosa, crec que el soroll s’ha notat més per la plaça Cervantes o Boters, ja que nosaltres ens n’hem adonat al veure la pols.” Minuts després, tècnics municipals i agents de la Guàrdia Urbana els van notificar que havien d’abandonar els seus habitatges per prevenció. “És una llauna haver d’abandonar casa teua unes hores, però entenem que és per seguretat i ho agraïm, la veritat és que no hem estat gaire conscients de la gravetat del que ha ocorregut”, va reconèixer el veí. Més preocupat estava Stéphanne, que també vivia al bloc i no sabia si podia tornar a casa seua. “He vist la polseguera i he sortit de l’edifici quan ens ho ha ordenat la policia i en aquell moment tenia bastanta por que també haguessin d’enderrocar el nostre”, va assenyalar aquest resident al carrer Múrcia.

Alguns dels veïns del carrer Múrcia que van ser desallotjats ahirS.C.D.

Per sort, tant els tècnics municipals com la Guàrdia Urbana i els Bombers de la Generalitat li van confirmar que l’immoble era segur. “Encara rai, no sabia com dir a la meua dona i la meua filla que no teníem casa”, va dir irònicament Stéphanne després que una tècnica li confirmés que podrien tornar als seus habitatges.

La polseguera també va afectar el restaurant que hi ha a la planta baixa de l’únic edifici que hi ha al centre de la plaça Cervantes. El seu responsable va dir que “de l’ensorrament no hem sentit res perquè teníem molta gent dins del local a aquella hora, però el núvol de pols sí que ens ha fastiguejat però, bé, ens ha omplert de pols tota la terrassa i hem estat netejant-la una bona estona”. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana va precintar els accessos al carrer Boters des de la plaça Cervantes i els carrers Múrcia, Tallada i Veguer de Carcassona des del migdia fins a última hora de la tarda.