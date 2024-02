El Barri Antic voreja la tragèdia al caure una casa a Boters mentre l'enderrocaven

Un edifici en estat de ruïna del carrer Boters, al Centre Històric de Lleida, es va desplomar ahir al migdia mentre dos operaris treballaven en la demolició. Un era dins i va sortir segons abans que l'immoble es col·lapsés. La Paeria va evacuar de forma preventiva fins a 34 veïns de cinc blocs limítrofs.

La demolició d’un edifici del carrer Boters, al Centre Històric de Lleida ciutat, gairebé acaba en tragèdia quan ahir al migdia l’estructura es va col·lapsar i es va ensorrar just després que hagués sortit l’únic operari que hi havia en el seu interior. L’immoble, al número 22 del carrer, és propietat d’una particular i estava declarat en ruïna econòmica, motiu pel qual l’ajuntament va ordenar la setmana passada la demolició immediata. La propietària va donar les claus a la Paeria perquè l’enderroqués de forma subsidiària (passarà la factura al titular). Els treballs, executats per l’empresa B-Biosca, havien començat divendres.

Després de l’ensorrament, tècnics municipals, agents de la Guàrdia Urbana i els Bombers van revisar els edificis limítrofs i van ordenar el desallotjament de 34 veïns que resideixen en els números 17 i 19 i 25 del carrer Boters i en el 31 i 33 del carrer Múrcia. Tècnics municipals van revisar l’estructura i, en principi, van concloure que no estaven afectats pels efectes de la caiguda de l’immoble. Inicialment, estava previst que tots poguessin tornar a les seues cases durant la tarda d’ahir, però la Paeria va ordenar ahir a la nit tapiar per precaució el número 33 del carrer Múrcia i va oferir allotjament als seus veïns (més informació a la pàgina 4). A la tarda, una retroexcavadora va acabar de demolir la casa de Boters.L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar el lloc i va informar que fa uns dies “vam fer una inspecció de l’edifici i es va ordenar el seu desallotjament immediat, ja que en aquell moment hi havia dos persones vivint a dins”. Va detallar que el cost de l’enderroc que la Paeria assumeix de forma subsidiària ronda els 32.000 euros i va remarcar que “s’ha actuat de forma molt diligent i conforme al procediment estipulat des de l’àrea d’Urbanisme, que va intervenir de forma immediata al conèixer l’estat de l’immoble”. Larrosa també va dir que el desallotjament de 24 veïns va aconseguir “la voluntat de protegir les persones, els immobles en els quals resideixen i perquè puguin seguir les tasques de la demolició”.Els operaris de B-Biosca van detallar que van tenir pocs segons per reaccionar a l’ensorrament. “Era a la grua i hi havia un company dins de l’edifici i quan he vist que queien trossos de les parts de dalt li he cridat que sortís d’allà immediatament i al cap de pocs segons estàvem envoltats d’un núvol de pols”, va explicar un operari de la constructora. L’incident va generar uns gran expectació entre els ciutadans.

“Al cap de pocs segons de sortir, l’edifici s’ha desplomat”

“Recordaré aquest edifici la resta de la meua vida”, va afirmar Elber, l’operari de l’empresa B-Biosca que es va salvar de quedar atrapat per la runa per uns quants segons, ja que era l’únic treballador que es trobava dins en el moment del col·lapse. Segons va destacar “en aquell moment hi érem dos treballant, el meu company que era a la grua i jo, que era dins de l’edifici. Em preparava per tallar un envà de fusta quan el meu company ha començat a cridar que sortís corrents d’allà perquè estaven caient trossos i al cap de pocs segons que sortís al carrer l’edifici s’ha esfondrat”.Elber va reconèixer que “m’ha anat de molt poc, la veritat, ha estat un ensurt terrible i he tingut molta sort”. En aquest sentit, l’operari va assenyalar que “a la feina sempre ens preparen per si ocorren situacions d’aquest tipus, però fins que no passen no saps com reaccionaràs. La veritat és que ha estat una experiència molt dura, però estem aquí per explicar-la, per sort”. Després de l’incident, Elber i el seu company van continuar treballant fins a completar la demolició de la casa.